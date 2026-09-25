Sant Kabir Nagar News: विद्युत उपकेंद्र में केबल बॉक्स जलने से 12 घंटे बिजली आपूर्ति ठप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। क्षेत्र के मुखलिसपुर में विद्युत निगम के इनकमिंग फीडर का केबल बॉक्स जल जाने के कारण बृहस्पतिवार की रात से क्षेत्र में 12 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप रही। इससे क्षेत्र के लगभग दो सौ गांवों में बिजली सप्लाई बाधित रही। विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंचकर केबल बॉक्स को ठीक करने में जुट गई है। निगम के अवर अभियंता व कर्मचारियों द्वारा मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है। बिजली निगम के अवर अभियंता रमेश ने बताया कि केबल बॉक्स के सही होते ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। इससे पूर्व अचानक बिजली आपूर्ति बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
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धनघटा। क्षेत्र के मुखलिसपुर में विद्युत निगम के इनकमिंग फीडर का केबल बॉक्स जल जाने के कारण बृहस्पतिवार की रात से क्षेत्र में 12 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप रही। इससे क्षेत्र के लगभग दो सौ गांवों में बिजली सप्लाई बाधित रही। विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंचकर केबल बॉक्स को ठीक करने में जुट गई है। निगम के अवर अभियंता व कर्मचारियों द्वारा मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है। बिजली निगम के अवर अभियंता रमेश ने बताया कि केबल बॉक्स के सही होते ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। इससे पूर्व अचानक बिजली आपूर्ति बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है।