Sant Kabir Nagar News: अनियमित दिनचर्या से शुगर और यूरिक एसिड की चपेट में आ रहे लोग

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संतकबीरनगर। बदलता मौसम और बिगड़ती जीवनशैली का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों शुगर, यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द, मोटापा और हड्डियों की अकड़न से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 840 मरीजों ने उपचार कराया।वरिष्ठ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉ. उमेश चंद्रा ने बताया कि आज के समय में अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, शारीरिक श्रम की कमी और देर रात तक मोबाइल एवं टीवी स्क्रीन देखने की आदत लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि अब 32 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों में भी शुगर और यूरिक एसिड जैसी समस्याएं तेजी से सामने आ रही हैं। भोजन जितना जरूरी है, उतना ही उसे पचाने के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन किलोमीटर पैदल चलना और नियमित व्यायाम करना भी आवश्यक है।उन्होंने अनुलोम-विलोम सहित योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि अधिकतर मरीज समय पर जांच नहीं कराते, जिसके कारण सामान्य बीमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती है। उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। यदि संभव हो तो महीने में एक बार अथवा कम से कम तीन माह में एक बार रूटीन जांच अवश्य कराएं, ताकि बीमारी की समय रहते पहचान हो सके।मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमाशंकर सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए अस्पताल में आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं तथा सभी मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह भी दी जा रही है। संतुलित खान-पान, नियमित व्यायाम, समय पर स्वास्थ्य जांच और पर्याप्त नींद अपनाकर कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।