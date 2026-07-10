Sant Kabir Nagar News: मौत के बाद भी 206 के खातों में जाती रही पेंशन, होगी रिकवरी

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सेमरियावां। ब्लाॅक में 126 वृद्ध, 58 निराश्रित महिला और 22 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी जांच के दौरान मृत पाए गए। इसके बावजूद उनके बैंक खातों में पेंशन की धनराशि जाती रही। अब इस धनराशि की रिकवरी की जाएगी। फिलहाल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी पेंशन निरस्त कर दी है।लाभार्थियों का विभाग द्वारा अप्रैल-मई में सत्यापन कराया गया तो मामला पकड़ में आया। किसी के खाते में तीन तो किसी के खाते में छह माह की पेंशन पहुंची है। मामला उजागर होते ही अधिकारियों ने एक ओर धनराशि की रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं उनकी पेंशन भी निरस्त कर दी है। संबंधित पेंशनरों की सूची ब्लाॅक स्तर पर बीडीओ को भेजी जाएगी। उनके स्तर से धनराशि की रिकवरी की जाएगी।गौरतलब है कि सरकार द्वारा निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पेंशनरों को प्रत्येक माह एक हजार रुपये दिए जाते हैं। यह धनराशि हर तीन माह बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सेमरियावां ब्लाॅक की 113 ग्राम पंचायत में 183 राजस्व गांव हैं। इनमें 9700 वृद्धावस्था पेंशन, 1295 दिव्यांग पेंशन और 3707 निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थी हैं।समाज कल्याण विभाग से ये बुजुर्ग, निराश्रित महिला और दिव्यांग जीवन यापन के लिए पेंशन का लाभ ले रहे हैं।इन लाभार्थियों का सत्यापन 15 जून तक पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। शासन से आए निर्देश पर बीडीओ व एडीओ के माध्यम से ग्राम सचिवों से इन लाभार्थी पेंशनधारकों का सत्यापन कराया गया।