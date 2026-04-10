Sant Kabir Nagar News: कोतवाली खलीलाबाद में पीस कमेटी की बैठक

विज्ञापन

संतकबीरनगर। एसडीएम अरुण कुमार व सीओ प्रियम राजशेखर पांडेय की अगुवाई में कोतवाली खलीलाबाद में शुक्रवार को पीस कमेटी के बैठक हुई। इस दौरान क्षेत्र के ग्राम प्रधान, गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने उपस्थित लोगों से आंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के संबंध में र्चा की।एसओ जय प्रकाश दूबे ने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में पुलिस को सूचित करें। बैठक के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि जुलूस, कार्यक्रम निर्धारित मार्ग व समय के अनुसार ही आयोजित किए जाएं तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा।उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं नागरिकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि आंबेडकर जयंती का कार्यक्रम क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।