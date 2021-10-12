फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Patidars accused of assault and intimidation in property partition dispute.

Sant Kabir Nagar News: बंटवारे के विवाद में पटीदारों पर मारपीट और धमकी का आरोप

Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Patidars accused of assault and intimidation in property partition dispute.
संतकबीरनगर। थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव में हिस्सा बंटवारे को लेकर पटीदारों के बीच विवाद हो गया। पीड़ित ने पटीदारों पर दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदरपुर निवासी विश्वनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर की सुबह करीब 10 बजे हिस्सा बंटवारे को लेकर पटीदारों से विवाद हुआ था। आरोप है कि लक्ष्मण, गिरजा शंकर और राकेश उसके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर वह थाने पहुंच गया और पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित के अनुसार, इसके बाद पुलिस के पहुंचने पर लक्ष्मण और राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और सरिया से मारपीट की। विश्वनाथ ने बताया कि उसके हाथ में पहले से चोट लगी थी। मारपीट के बाद उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed