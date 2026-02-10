Sant Kabir Nagar News: सेमरियावां में हमारा आंगन-हमारे बच्चे, उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

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संवाद न्यूज एजेंसीसेमरियावां। ब्लॉक संसाधन केंद्र में मंगलवार को हमारा आंगन-हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह व संचालन नोडल संकुल शिक्षक जफीर अली ने की।सीडीपीओ सरोज यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं प्राथमिक अंकीय दक्षता प्राप्त करने हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना लक्षित है।प्रदेश को निपुण बनाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति आयु पांच से आठ वर्ष आयु वर्ग के निपुण बच्चों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका आयु वर्ग पांच से छह वर्ष आयु वर्ग एवं विद्यालय में नामांकित कक्षा-एक से दो समस्त बच्चे सम्मिलित हैं।सीडीपीओ सरोज यादव ने बालवाटिका एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की निरंतर प्रगति और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सहयोग की प्रशंसा की। लक्षित वर्ग के बच्चों को भाषा एवं अंकित दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। इनके कार्य सराहनीय हैं। संजय द्विवेदी, नोडल शिक्षक अब्दुर्रहीम, मो. आजम, राम निवास, जुबेर अहमद, डॉ. आशीष गौतम, मनोज कुमार ने ब्लॉक को निपुण बनाने हेतु शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी को प्रेरित किया।इस अवसर पर ब्लॉक के बारह न्याय पंचायत से चयनित कक्षा एक दो के 60 निपुण बच्चों को स्टेशनरी सामग्री देकर पुरस्कृत किया गया। उत्सव में सर्वेश प्रताप नागवंशी, राम राज, वीना, गुंजन, कृष्णराव, अजीजुल्लाह, अंजलि पांडेय आदि मौजूद रहे।