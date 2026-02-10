Sant Kabir Nagar News: मौत का कुंआ और झूला होंगे तामेश्वरनाथ मेले का आकर्षण

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिहरपुर। तामेश्वरनाथ धाम में 15 फरवरी से होने वाले महाशिवरात्रि मेले का आकर्षण मौत का कुआं और झूला होंगे। मेले में लग रहे थिएटर लोगों का मनोरंजन करेंगे। करीब एक महीने तक तामेश्वरनाथ धाम में आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि मेले में दूरदराज से दुकानदार दुकानें सजाने में जुट गए हैं।पूर्व प्रधान नरेंद्र नाथ भारती, पिंटू भारती ने बताया कि मेले में जिले और आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। मेले में लोहे, लकड़ी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। हरिहरपुर निवासी अनिमेष पांडेय ने बताया कि तामेश्वरनाथ में लगने वाले मेले में दूर दराज से लोग खरीदारी भी करने पहुंचते हैं।बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मेले में पहुंचकर शिव की पूजा आराधना के बाद गृहस्थी के सामान की खरीदारी भी करते हैं। लकड़ी के बेड, कुर्सी, तख्त लोहे के सामान जिसमें कड़ाही व अन्य जरूरी सामानों के साथ पत्थर के बने सिल-बट्टे भी लोग खरीदते हैं। भगता गांव निवासी रघुपति यादव ने बताया कि मेले में पशुओं की बिक्री भी खूब होती है।