Sant Kabir Nagar News: महिला आरक्षण बिल का विरोधी है विपक्ष

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उन्होंने कहा कि समाज में जो बेटियां पढ़-लिख रही हैं, उन्हें राजनीति में लाएं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जागरूक महिलाएं आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि 10 जून से 10 दिन तक बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेला लगेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क करें, वह इलाज में मदद करेंगे।सरकार ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा रुपया गरीबों के इलाज के लिए खर्च किया है। तहसील, ब्लॉक व थाने से कोई दिक्कत है तो पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क करें, वह आपकी मदद करेंगे। सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि भीषण गर्मी में आप लोगों ने यहां आकर साबित कर दिया कि आप पार्टी के सिपाही हैं।सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। रैली को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामललित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर, जितेंद्र सिंह, ब्रजभूषण मिश्रा, सुनील सिंह आदि ने भी संबोधित किया।इस अवसर पर प्रदेश महासचिव महागणेश चौबे, सीता राजभर, प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम, प्रदेश उपाध्यक्ष बौद्धिक प्रकोष्ठ बृजभूषण मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष केशव राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रामचंद्र निषाद, मंडल उपाध्यक्ष बस्ती आनंद राजभर, उमेश राजभर, मुमताज आदि उपस्थित रहे।