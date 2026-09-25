Sant Kabir Nagar News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

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प्राचीन इतिहास विभाग के सहायक आचार्य डॉ. मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित होती है।कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों एवं स्वयं सेविकाओं ने उत्साहपूर्वक स्वच्छता अभियान में सहभागिता की तथा स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी विद्या भूषण, डॉ. मनोज कुमार वर्मा, विजय बहादुर, विंदेश्वर, संदीप सिंह, सुनील समेत अन्य मौजूद रहे।