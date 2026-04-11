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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Notice to four schools operating without recognition

Sant Kabir Nagar News: बिना मान्यता संचालित चार विद्यालयों को नोटिस

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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Notice to four schools operating without recognition
सांथा। बीईओ गरिमा यादव व एसडीएम संजीव कुमार राय ने शुक्रवार को सांथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने की नोटिस दिया है।
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सांथा विकास खंड क्षेत्र में एक से पांच तक के संचालित विद्यालय सनराइस एकेडमी गोपालपुर, दिब्याशी पटेल एजुकेशनल एकेडमी गोपालपुर और कक्षा एक से आठ तक संचालित होने वाले विद्यालय आईटीएस स्कूल धोबहा और चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल रमवापुर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण के उपरांत इन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करा दिया। साथ ही स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।
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इस दौरान बीईओ गरिमा यादव व एसडीएम ने निर्देशित किया कि बिना मान्यता प्राप्त किये अगर विद्यालय संचालित किया गया तो प्रबंधक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया जाएगा। संवाद
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