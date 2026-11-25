विशेष लोक अभियोजक अच्युतानंद शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी संजय सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए कहा कि 27 मई 2026 को आरोपी का आरोपमुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद आरोप तय करने के लिए 12 जून 2026 की तिथि निर्धारित करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।