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बेलहर। थाना बेलहर कला क्षेत्र में कार से जा रहे युवकों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। निघुरी निवासी अजरुद्दीन ने पुलिस को तहरीर दी कि वह अपने भाई मोहम्मद सोयब और मित्र कैफ के साथ लोहरसन बाजार जा रहे थे। रास्ते में कार मोड़ते समय सड़क किनारे खड़ी बाइक हटाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि तौवाब, सलामतुल्लाह और भल्लू के दो बेटों ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की और उनकी कार क्षतिग्रस्त कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 22 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रविंद्र नाथ शर्मा को सौंपी गई है और पुलिस जांच कर रही है। संवाद