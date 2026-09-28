Sant Kabir Nagar News: राजेडीहा से जिला मुख्यालय के लिए बस सेवा नहीं, यात्री होते हैं परेशान

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जनपद के उत्तरी छोर पर स्थित राजेडीहा बाजार से जिला मुख्यालय की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। इस मार्ग पर लंबे समय से परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजेडीहा बाजार से बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय के अलावा मंडल मुख्यालय बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर आते-जाते हैं। राजेडीहा निवासी प्रधान हाजी हद्दीस और ललित लाला ने बताया कि व्यापारी, मरीज, छात्र और वादकारी जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय जाने के लिए पहले ऑटो से सांथा पहुंचते हैं। इसके बाद सांथा से मेंहदावल और फिर जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय के लिए दूसरी सवारी पकड़नी पड़ती है। इस पूरी यात्रा में तीन घंटे से अधिक का समय लग जाता है। इस मार्ग पर काफी समय से परिवहन निगम की बस सेवा बंद है। इससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।

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सांथा। विकासखंड क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे राजेडीहा बाजार से जिला मुख्यालय के लिए परिवहन निगम की कोई बस सेवा नहीं है। इसके चलते लोगों को ऑटो और टैक्सी के सहारे सफर करना पड़ता है। राजेडीहा से मेंहदावल तहसील तक पहुंचने के बाद यात्रियों को दूसरी सवारी पकड़कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इससे लोगों को समय और किराया दोनों अधिक खर्च करना पड़ रहा है।