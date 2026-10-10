Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Navratri starts tomorrow, Mother's court is being decorated

Sant Kabir Nagar News: नवराित्र कल से, सजा रहे माता के दरबार

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Navratri starts tomorrow, Mother's court is being decorated
नवरात्र को लेकर समय माता मंदिर में लाइट लगाने के लिए जाता मजदूर-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। जनपद में नवराित्र की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को देवी मंदिरों के साथ ही जिन स्थानों पर देवी की प्रतिमा स्थापित होनी है वहां साफ-सफाई की गई। जिले में कुल 640 देवी की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। शारदीय नवराित्र रविवार से शुरू हो रहा है।
इसे देखते हुए खलीलाबाद स्थित समय माता मंदिर, पाटेश्वरी देवी मंदिर, बरदहिया स्थित दुर्गा मंदिर, उसका कला स्थित देवी मंदिर में शुक्रवार साफ-सफाई की गई और मंदिरों में सजावट की गई।
विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में मेंहदावल के बाराखाल दुर्गा मंदिर, नगर वाली माता मंदिर, बेलहर कला में स्थापित सिद्धेश्वरी माता मंदिर, जंगल बेलहर, महुली और धनघटा क्षेत्र के देवी मंदिरों, बखिरा में भंगेश्वर नाथ मंदिर, समय जी मंदिर में तैयारियों के मद्देनजर साफ-सफाई की गई। विश्वनाथपुर में काली मंदिर परिसर में दुर्गा मूर्ति स्थापित होगी। यहां पर सफाई कार्य जारी रहा। आयोजकों ने बताया कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, जिसके कारण जेनरेटर की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

समय माता मंदिर के पंडित बृजेश मिश्र ने बताया कि नवरात्र की अपनी महत्ता है। नवराित्र में पूजा करने से कष्ट, रोग आदि का निवारण होता है। एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मूर्ति विसर्जन में भी पर्याप्त फोर्स रहेगी। आयोजक मंडल भी स्वयं सुरक्षा की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।ि
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed