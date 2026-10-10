Sant Kabir Nagar News: नवराित्र कल से, सजा रहे माता के दरबार

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संतकबीरनगर। जनपद में नवराित्र की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को देवी मंदिरों के साथ ही जिन स्थानों पर देवी की प्रतिमा स्थापित होनी है वहां साफ-सफाई की गई। जिले में कुल 640 देवी की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। शारदीय नवराित्र रविवार से शुरू हो रहा है।इसे देखते हुए खलीलाबाद स्थित समय माता मंदिर, पाटेश्वरी देवी मंदिर, बरदहिया स्थित दुर्गा मंदिर, उसका कला स्थित देवी मंदिर में शुक्रवार साफ-सफाई की गई और मंदिरों में सजावट की गई।ग्रामीण क्षेत्रों में मेंहदावल के बाराखाल दुर्गा मंदिर, नगर वाली माता मंदिर, बेलहर कला में स्थापित सिद्धेश्वरी माता मंदिर, जंगल बेलहर, महुली और धनघटा क्षेत्र के देवी मंदिरों, बखिरा में भंगेश्वर नाथ मंदिर, समय जी मंदिर में तैयारियों के मद्देनजर साफ-सफाई की गई। विश्वनाथपुर में काली मंदिर परिसर में दुर्गा मूर्ति स्थापित होगी। यहां पर सफाई कार्य जारी रहा। आयोजकों ने बताया कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, जिसके कारण जेनरेटर की व्यवस्था की गई है।समय माता मंदिर के पंडित बृजेश मिश्र ने बताया कि नवरात्र की अपनी महत्ता है। नवराित्र में पूजा करने से कष्ट, रोग आदि का निवारण होता है। एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मूर्ति विसर्जन में भी पर्याप्त फोर्स रहेगी। आयोजक मंडल भी स्वयं सुरक्षा की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।ि