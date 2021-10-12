Sant Kabir Nagar News: चाकू से हमला कर मां-बेटी को घायल किया

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार, 19 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे पिंकी सीढ़ी लेने गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान गड़सापुर गांव की रहने वाली हलीमा खातून ने गालियां देते हुए उन पर और उनकी बेटी डिंपल पर चाकू से हमला कर दिया।हमले में मां-बेटी को गंभीर चोटें आईं। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद