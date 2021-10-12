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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Mother and daughter injured in a knife attack

Sant Kabir Nagar News: चाकू से हमला कर मां-बेटी को घायल किया

Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
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Mother and daughter injured in a knife attack
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के मडहाराजा गांव में चाकू से हमला कर मां-बेटी को घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता पिंकी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की है।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार, 19 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे पिंकी सीढ़ी लेने गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान गड़सापुर गांव की रहने वाली हलीमा खातून ने गालियां देते हुए उन पर और उनकी बेटी डिंपल पर चाकू से हमला कर दिया।
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हमले में मां-बेटी को गंभीर चोटें आईं। एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद
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