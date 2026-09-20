Sant Kabir Nagar News: अराजकतत्वों ने स्कूल में घुसकर की तोड़फोड़
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। बघौली ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय अमरडोभा में अराजकतत्वों ने छुट्टी के बाद घुसकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने वाश बेसिन, टोंटी, वाटर सप्लाई पाइप, शौचालय के दरवाजे समेत कई सामान क्षतिग्रस्त कर दिए। घटना की जानकारी अगले दिन विद्यालय खुलने पर हुई। प्रधानाध्यापिका की तहरीर के बावजूद अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीते दिनों प्राथमिक विद्यालय अमरडोभा में छुट्टी होने के बाद कुछ स्थानीय युवक पीछे की दीवार फांदकर स्कूल परिसर में घुस गए। आरोप है कि युवकों ने तोड़फोड़ की। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शगुफ्ता खातून ने बखिरा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संवाद
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