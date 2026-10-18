Sant Kabir Nagar News: सड़क हादसे में घायल अधेड़ और एक महिला की मौत

विज्ञापन

संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे कांटे चौकी क्षेत्र में हुई सड़क हादसे में घायल एक अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि एक महिला की पहचान नहीं हो पाई। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।मृतक की पहचान बखिरा थाना क्षेत्र के ढ़ोढया गांव निवासी अशोक (40) के रूप में हुई है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मार्ग दुर्घटना में घायल अवस्था में एक व्यक्ति को संयुक्त जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, घटना की सूचना पहले ही पुलिस को दी गई थी।दूसरी तरफ मीरगंज के पास शुक्रवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची कांटे चौकी की पुलिस ने महिला की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।