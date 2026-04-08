Sant Kabir Nagar News: दुकानदार समेत कई को मारपीट कर किया घायल, छह पर प्राथमिकी

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पुलिस को दी तहरीर में घनश्याम निवासी जमुअरिया खुर्द ने बताया कि उसकी किराना की दुकान गांव में ही मकान में है। मंगलवार की रात्रि 8.30 बजे गांव के राजकुमार, राहुल और सोनू दुकान पर सामान खरीदने आए। सामान लेने के बाद तीनों गाली-गलौज करने लगे। घनश्याम के टोकने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की और नाली में गिरा दिया। घनश्याम किसी तरह बचकर भाग गया।पीड़ित का आरोप है कि रात करीब 9:00 बजे राजकुमार, राहुल और सोनू लोहे की रॉड, पंच और चाकू लेकर साथियों अक्षय, मुकेश, अभिषेक, मुकेश, अभिषेक, रवि, रामललित, बाबूराम, भोला, राज, दीनानाथ, आकाश, पंकज, छोटू, गनेश व अन्य अज्ञात लोगों के साथ पहुंचे और घनश्याम व उसके पट्टीदार पर हमला कर दिया। हमले में घनश्याम, उसकी पत्नी इसरावती, रामदरस और विमलावती का सिर फट गया।चंद्रजीत, अमरजीत, जयराम और कपूरमती को चोटें आईं। शोर सुनकर गांव के लोग जुटे तो हमलावर फरार हो गए। घनश्याम ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। मेंहदावल थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है।