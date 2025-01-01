Sant Kabir Nagar News: महिला से शादी की जिद पर युवक टॉवर पर चढ़ा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:06 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:06 AM IST
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लोहरैया। धनघटा कस्बे में लेखपाल निवास के पास महिला से शादी के लिए मंगलवार को एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। युवक टॉवर पर चढ़कर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। यह देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने उसे काफी देर तक नीचे उतरने के लिए समझाया लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बाद में पहुंची पुलिस ने उसे करीब ढाई घंटे बाद एक बजे उसे उतारा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे नगर पंचायत हैंसर-धनघटा के वार्ड नंबर एक दुघरा कला निवासी लक्ष्मण (23) कलवारी मार्ग स्थित लेखपाल निवास के पास एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वह टॉवर पर चढ़कर एक महिला को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था।
बताया जा रहा है कि युवक का प्रेम संबंध एक महिला से है, जो उसके एक मित्र की पत्नी है। दोनों एक साथ काम करते हैं। युवक उस महिला से शादी करने की जिद पर अड़ा था। इसी मांग को लेकर वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और महिला को बुलाने की बात कहने लगा।
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सूचना मिलते ही धनघटा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने काफी देर तक युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद दोपहर करीब एक बजे उसे नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
इस संबंध में सीओ धनघटा अभयनाथ मिश्रा ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे नगर पंचायत हैंसर-धनघटा के वार्ड नंबर एक दुघरा कला निवासी लक्ष्मण (23) कलवारी मार्ग स्थित लेखपाल निवास के पास एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वह टॉवर पर चढ़कर एक महिला को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था।
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बताया जा रहा है कि युवक का प्रेम संबंध एक महिला से है, जो उसके एक मित्र की पत्नी है। दोनों एक साथ काम करते हैं। युवक उस महिला से शादी करने की जिद पर अड़ा था। इसी मांग को लेकर वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और महिला को बुलाने की बात कहने लगा।
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सूचना मिलते ही धनघटा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने काफी देर तक युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद दोपहर करीब एक बजे उसे नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
इस संबंध में सीओ धनघटा अभयनाथ मिश्रा ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है।