फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Lost 32,000 in lure of a Bullet motorcycle; scammed in the name of a lucky draw.

Sant Kabir Nagar News: बुलेट की लालच में गंवाए 32 हजार, लकी ड्रा के नाम पर ठगी

Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Lost 32,000 in lure of a Bullet motorcycle; scammed in the name of a lucky draw.
सेमरियावां। मोबाइल पर लकी ड्रा का मैसेज आने के बाद लिंक खोलना दुधारा के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने लकी ड्रा में बुलेट गाड़ी का झांसा देकर अलग-अलग किस्तों में 32,700 रुपये अपने खाते में जमा करा लिए। रकम भेजने के बाद भी ठग लगातार और रुपये की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने दुधारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई और धनराशि वापस कराने की मांग की है।
विज्ञापन

दुधारा गांव के गोपीचंद के अनुसार, 29 अगस्त को उसके मोबाइल पर लकी ड्रा का मैसेज आया था। उसने मैसेज में दिए गए विकल्प के अनुसार एप खोला और ओके कर दिया तो ठगों के संपर्क में आ गया। इसके बाद उसे लकी ड्रा में बुलेट गाड़ी इनाम मिलने का झांसा देकर पहले विभिन्न प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर रुपये जमा करने को कहा गया।
विज्ञापन

पीड़ित ने बताया कि ठगों के कहने पर उसने अलग-अलग समय पर 6,550 रुपये, 15,00 रुपये, 24,650 रुपये जमा किया। इस तरह कुल 32700 रुपये ठगों के खाते में चले गए। इसके बावजूद इनामी बुलेट गाड़ी नहीं मिली और इसके बाद फिर 18000 रुपये की रकम मांगी जा रही है। बार-बार फोन कर परेशान किया जा रहा है। आधार कार्ड, पैनकार्ड मांगा जा रहा है कि बुलेट गाड़ी मिलेगी। पीड़ित ने दुधारा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। उसने पुलिस से साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर ठगी गई धनराशि वापस कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed