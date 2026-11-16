Sant Kabir Nagar News: भगवान श्रीकृष्ण पूतना के प्राण हर लेते हैं

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आचार्य ने बताया कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बालक श्रीकृष्ण के मुख में माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिससे वे स्तब्ध रह गईं। कथा में आगे भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई गई। मौजूद महिलाओं ने विवाहोत्सव मनाते हुए मंगल गीत गाए। यजमान सिद्धनाथ शुक्ल और कलावती देवी ने भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी की आरती उतारी। भजन गायक सर्वजीत गुप्ता, रंगीला, राकेश, घनश्याम और वीरेंद्र ने प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। विज्ञापन

इस अवसर पर सुभाष चंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद पांडेय, सत्य सागर, विनय सागर और राजकुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आचार्य ने बताया कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बालक श्रीकृष्ण के मुख में माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिससे वे स्तब्ध रह गईं। कथा में आगे भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई गई। मौजूद महिलाओं ने विवाहोत्सव मनाते हुए मंगल गीत गाए। यजमान सिद्धनाथ शुक्ल और कलावती देवी ने भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी की आरती उतारी। भजन गायक सर्वजीत गुप्ता, रंगीला, राकेश, घनश्याम और वीरेंद्र ने प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया।इस अवसर पर सुभाष चंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद पांडेय, सत्य सागर, विनय सागर और राजकुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे।

हरिहरपुर। नाथनगर ब्लॉक के मुकुंदपुर गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में आचार्य हरिकेश पांडेय ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का बाल रूप बड़ा ही मनमोहक है। पूतना ने सुंदर वेष बनाकर भगवान कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, किंतु श्रीकृष्ण ने उसके प्राण हर लिए।