Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Self-enumeration for the census begins in the Nagar Panchayat

Sant Kabir Nagar News: नगर पंचायत में जनगणना की स्व-गणना शुरू

Mon, 16 Nov 2026 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Self-enumeration for the census begins in the Nagar Panchayat
बेलहर। नगर पंचायत बेलहर कला में जनगणना को लेकर स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन माध्यम से परिवार और मकान से संबंधित जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। 30 नवंबर तक स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना है। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना के बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना का कार्य करेंगे। नगर पंचायत क्षेत्र में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
विज्ञापन

स्व-गणना के माध्यम से परिवार के सदस्य घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सही और पूर्ण विवरण देना जरूरी है। जनगणना से प्राप्त आकड़ों के आधार पर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करें और जनगणना कार्य में सहयोग करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed