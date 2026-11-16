Sant Kabir Nagar News: फौजी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप

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जमोहरा निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र गंगा प्रसाद यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार की दोपहर करीब दो बजे प्रहलाद यादव पुत्र राजकुमार यादव, सहसराम यादव पुत्र सुमेर यादव, घनश्याम यादव पुत्र दिवंगत सुभग यादव तथा रामकेश यादव पुत्र दिवंगत फेकूराम यादव ट्रैक्टर से जोताई कराने तथा बाड़ो सिवान स्थित खेत में गेहूं की बोआई करने गए थे।आरोप है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत आरोपी लाठी-डंडे, बल्लम, फरसा और असलहे लेकर खेत पर आ धमके। खेत में पहुंचते ही मुरलीधर यादव ने ललकारते हुए कहा कि आज प्रहलाद समेत सभी को जान से खत्म कर देना है। इस उकसावे पर हमलावरों ने प्रहलाद के सिर पर लाठी से प्रहार किया। इसके बाद अजय यादव, आकाश यादव, राकेश यादव तथा दीपू यादव ने जान से मारने की नीयत से असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।गोलियां लगने से प्रहलाद, रामकेश, सहसराम तथा घनश्याम लहूलुहान होकर गिर गए। बाकी आरोपी लाठी, बल्लम, फरसा व धारदार हथियारों से घेराबंदी किए थे, ताकि कोई बच न सके। ग्रामीणों को आता देख सभी हमलावर जान से मारने की धमकियां देते हुए भाग गए।घायलों को सीएचसी मेंहदावल पहुंचाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां चिकित्सकों ने प्रहलाद व रामकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सहसराम व घनश्याम को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया।तहरीर में अजय यादव, आकाश यादव, राकेश यादव, सुग्रीव यादव, दिनेश यादव, इन्द्रेश यादव, राजेश यादव, सुनील यादव, गोरख यादव, मुरलीधर यादव, शुभम यादव, दीपू यादव, निखिल यादव, दूधनाथ यादव, राजेश खिलाड़ी व पवन यादव को नामजद किया गया है। इसके अलावा कुछ अज्ञात भी आरोपी हैं।तहरीर में यह भी आरोप है कि वारदात के बाद भागते वक्त आकाश ने धमकी दी कि अगर ये लोग जिंदा बचे तो इन्हें दोबारा मारेंगे। गवाही देने पर भी हत्या की धमकी दी गई। तहरीर में मुरलीधर, अजय व आकाश को आदतन व शातिर अपराधी बताया गया है, जिनके खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रयास, बलवे, मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं।अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व फौजी पर भी दर्ज हुई प्राथमिकीतहरीर के अनुसार, मुरलीधर का फौजी ने प्रहलाद को जान से मारने की कसम खाई थी। मुरलीधर के साले का पुत्र राजेश यादव अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। आरोपियों को आर्थिक, कानूनी व प्रभावशाली संपर्कों का संरक्षण देता रहा। दोनों ने मिलकर पूरी वारदात की साजिश रची। राजेश पर असलहे देने का भी आरोप है।तहरीर के आधार पर 16 नामजद व कुछ अज्ञात पर हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।-रामाज्ञा सिंह, प्रभारी निरीक्षक, मेंहदावल