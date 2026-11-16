Sant Kabir Nagar News: गुरुजी ने सौंपे रिश्तेदारों के ब्योरे

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विभाग की ओर से इसके लिए निर्धारित प्रारूप जारी किया गया था। इसमें शिक्षकों को संबंधित शिक्षाधिकारी का नाम, उससे अपना रिश्ता और उसकी तैनाती वाले जिले का स्पष्ट उल्लेख करना था। खास बात यह है कि यह जानकारी केवल नजदीकी पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं रखी गई थी। पति-पत्नी, पिता-पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सास-ससुर, साला, बहनोई, साली और ननद के अलावा चाचा, मामा तथा चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई-बहनों का भी विवरण मांगा गया था।शर्त यह थी कि इनमें से कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर या उससे उच्च पद पर कार्यरत रहा हो तो उसकी जानकारी देनी होगी। वहीं, शिक्षकों से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक तक के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ बीएड, बीटीसी, टीईटी और सीटीईटी से संबंधित प्रमाणपत्रों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में देनी थी।इन सभी अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना है। शिक्षकों की ओर से मांगी गई जानकारी और अभिलेख जमा कर दिए गए हैं। विभाग के कुछ शिक्षकों का कहना है कि जांच को और व्यापक बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों के साथ विभाग में कार्यरत लिपिकों और उनके रिश्तेदारों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जानी चाहिए। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर परिजनों एवं रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने में भूमिका निभाई है। ऐसे में सेवारत और सेवानिवृत्त लिपिकों के परिजनों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके।कोर्ट के आदेश पर हो रही विस्तृत जांचदरअसल, न्यायालय के आदेश पर परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसके लिए सभी शिक्षकों के अभिलेख तलब किए गए हैं। माना जा रहा है कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह के प्रभाव अथवा पक्षपात की आशंका को दूर करने के लिए शिक्षकों से उनके उच्च पदस्थ रिश्तेदारों की जानकारी अलग से मांगी गई है। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि अभिलेखों की जांच के दौरान किसी शिक्षक का किसी संबंधित अधिकारी से पारिवारिक या नातेदारी का संबंध तो नहीं है।न्यायालय के आदेश के क्रम में शिक्षकों से शपथ पत्र के साथ शैक्षिक अभिलेखों का विवरण एकत्र किया गया है। मांगी गई जानकारी और अभिलेख शिक्षकों की ओर से उपलब्ध करा दिए गए हैं।-अमित कुमार सिंह, बीएसए