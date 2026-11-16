Sant Kabir Nagar News: जमोहरा में दो दिन पहले पंजाब से खींच लाई मौत

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75 वर्ष के राजकुमार ने अपने पुत्र प्रहलाद की मौत से काफी दुखी है। उनका कहना है कि बूढ़े कंधों का सहारा आरोपियों ने छीन लिया। जबकि उनके चार बच्चे अनाथ हो गए। मां राजकुमारी रोते हुए कहा कि लोगों ने मेरे बेटे की गोली मार कर हत्या कर दिया। बूढ़े मां-बाप का सहारा छीन लिया। घर का चिराग बुझ गया। बच्चे अनाथ हो गए।बेटी के हाथ पीला करने का पिता का सपना अधूरा रह गया। आरोपियों के डर से मेरा बेटा तथा परिवार के लोग बाहर रहते थे लेकिन दो दिन पहले मेरे मंझले बेटे को आखिर मौत गांव खींच लाई। 18 वर्षीय बेटी संजना पिता की मौत पर गमगीन है। उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो वहीं 16 वर्षीय सुप्रिया पिता की मौत को लेकर आक्रोशित है।उसने कहा कि क्रूर हाथों ने उसके पिता का साया उठा लिया जबकि उसके पिता जीवन भर मौत से बचते रहे। पंजाब से गांव आने के बाद भी दूसरे के घर इस डर से रहते थे कि कोई विवाद न हो लेकिन क्रूर आरोपियों ने खेत में बोआई करते समय उनके पिता की हत्या जैसा जघन अपराध किया है। 15 वर्षीय बेटा विनीत आंखों में आंसू लिए पिता को ढूंढ रहा है।उसने बताया कि गांव में कोई झगड़ा नहीं था लेकिन रंजिश दुश्मनी इतनी बढ़ती गई कि पिता ने बचपन से ही हमें गांव से हटकर हमारे चाचा के पास दिल्ली भेज दिया। वहीं रहकर पढ़ता हूं। दिवाली में गांव आया था। पिता के साथ खुलकर न तो रह पाया न बातचीत कर पाया और आरोपियों ने मेरे सिर से पिता का साया छीन लिया।11 वर्षीय बेटा विनीत पिता के आने की राह देख रहा है। मृतक प्रहलाद के घर में मातम का माहौल है। पत्नी सुधा रह-रहकर बेहोश हो जा रही हैं तो बेटियों के आंखों का आंसू नहीं रुक रहा है। दो पुत्रों की स्थिति भी ठीक नहीं है। बुजुर्ग मां-बाप बेटे को खोकर बेसुध हो गए हैं।