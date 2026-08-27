Sant Kabir Nagar News: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का हुआ शुभारंभ

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में महिला कल्याण, सुरक्षा, रोजगार एवं महिला स्वालम्बन से सम्बंधित चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका असर देश एवं प्रदेश के प्रगति के हर क्षेत्रों में महिलाएं एवं बेटियां अपनी उपस्थित दर्ज करवा कर चरितार्थ कर रही है। उन्होंने प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले की दौर की याद दिलाते हुए कहा कि आज देश एवं प्रदेश में माताओं, बेटियों एवं बहनों को पूरी सुरक्षा, सम्मान, स्वालम्बन एवं आजादी के साथ हर क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता मिली है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर, शैक्षिक स्तर, रोजगार एवं समृद्धि में आशानुरूप परिणाम दिख रहा है।जिले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, चारू चौधरी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, डीएम आलोक कुमार, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लोगों ने देखा और सुना।साथ ही माताओं एवं बहनों को साड़ी व मिष्ठान का उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरन पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा उर्मिला त्रिपाठी, संगीता वर्मा, रजनी पांडेय, सुनीता अग्रहरि, ऊषा पांडेय, किरन प्रजापति आदि उपस्थित रहीं।