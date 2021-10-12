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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Locks broken; cash, jewelry, and other valuables worth lakhs stolen; FIR registered.

Sant Kabir Nagar News: ताला तोड़कर नकदी व जेवरात समेत लाखों का सामान चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 14 Sep 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:07 AM IST
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Locks broken; cash, jewelry, and other valuables worth lakhs stolen; FIR registered.
लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के थुरंडा गांव में शनिवार रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में गए हुए थे जबकि घर में पीड़ित की मां अकेली थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। थुरंडा गांव निवासी शिव प्रसाद ने दुधारा थाने में दी तहरीर में बताया कि 12 सितंबर की रात परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में गए थे। घर पर उनकी मां अकेली थीं। रात करीब 11:30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे। आरोप है कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर रखी करीब दो लाख नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान समेट लिया और फरार हो गए।
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घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर और आसपास के स्थानों की जांच की। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस चोरों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।
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सीओ प्रियम राज शेखर पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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