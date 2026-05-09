फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Listened to the problems of the villagers by organizing a Chaupal, gave instructions

Sant Kabir Nagar News: चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, दिए निर्देश

Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Listened to the problems of the villagers by organizing a Chaupal, gave instructions
ग्राम पंचायत लोहरौली ठकुरई में ग्राम चौपाल का किया गया आयोजन। स्रोत-सूचना विभाग
संतकबीरनगर। विकास खंड बेलहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहरौली ठकुराई में शनिवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, डीएम आलोक कुमार, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी आदि की मौजूदगी में जन सुनवाई की गई।
विज्ञापन

चौपाल में लोहरौली में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण का मुद्दा छाया रहा। जिस पर विधायक ने शीघ्र जमीन चिह्नित कर निर्माण शुरू करने की बात कही। शिकायत की गई कि लोहरौली निवासी कृष्ण चंद्र जायसवाल को समाज कल्याण विभाग में मृत घोषित कर दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed