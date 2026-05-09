Sant Kabir Nagar News: चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, दिए निर्देश

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चौपाल में लोहरौली में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण का मुद्दा छाया रहा। जिस पर विधायक ने शीघ्र जमीन चिह्नित कर निर्माण शुरू करने की बात कही। शिकायत की गई कि लोहरौली निवासी कृष्ण चंद्र जायसवाल को समाज कल्याण विभाग में मृत घोषित कर दिया है। संवाद

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संतकबीरनगर। विकास खंड बेलहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहरौली ठकुराई में शनिवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, डीएम आलोक कुमार, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी आदि की मौजूदगी में जन सुनवाई की गई।