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Sant Kabir Nagar News: धूमधाम से मनाई महाराणा प्रताप की जयंती

Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
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Maharana Pratap's birth anniversary celebrated with great pomp
महाराणा प्रताप की जयन्ती मानते लोग
संतकबीरनगर। महाराणा प्रताप की जयंती शनिवार को खलीलाबाद के ग्राम कोनी में भाजपा नेता एवं ड्रग मुक्तिजन अभियान के संयोजक प्रदीप सिसौदिया के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई गई।
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मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप देशभक्त के साथ-साथ सनातन धर्म के प्रबल प्रहरी थे। कार्यक्रम आयोजक प्रदीप सिंह सिसौदिया ने कहा कि राणा प्रताप के लिए देश प्रथम की भावना थी। उनके पदचिह्नों पर चलकर देश विश्वगुरु बन सकता है।
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इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम करण, उद्यमी नारायण सिंह कौशिक, सतविंदर पाल जज्जी, श्रवण यादव, हरिकेश सिंह, सचिन सिंह, शंभू नाथ सिंह, महेंद्र सिंह, गणेश सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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