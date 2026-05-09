Sant Kabir Nagar News: धूमधाम से मनाई महाराणा प्रताप की जयंती

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मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप देशभक्त के साथ-साथ सनातन धर्म के प्रबल प्रहरी थे। कार्यक्रम आयोजक प्रदीप सिंह सिसौदिया ने कहा कि राणा प्रताप के लिए देश प्रथम की भावना थी। उनके पदचिह्नों पर चलकर देश विश्वगुरु बन सकता है।इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम करण, उद्यमी नारायण सिंह कौशिक, सतविंदर पाल जज्जी, श्रवण यादव, हरिकेश सिंह, सचिन सिंह, शंभू नाथ सिंह, महेंद्र सिंह, गणेश सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।