Sant Kabir Nagar News: पटाखा विवाद में अधिवक्ता को पीटा, बंदूक लहराई

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कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि थाना क्षेत्र के नौहट गांव निवासी अधिवक्ता मुरली मनोहर पटेल ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि आठ नवंबर की रात करीब नौ बजे गांव के कुछ लोग पटाखा फोड़ने को लेकर उनके चाचा संतराम चौधरी से विवाद करने लगे। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने उनके चाचा को मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई। शोर सुनकर मुरली मनोहर ने बीच-बचाव किया।आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सभी ने उनकी पिटाई की। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान सक्षम और विशाल बंदूक लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे वह काफी भयभीत हैं।कोतवाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामले में शक्ति सिंह, सक्षम सिंह, विशाल सिंह, विक्की सिंह, नेहा, पूजा सिंह, सुशील सिंह और सुनील सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिसके आधार पर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।