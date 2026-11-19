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वे जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व न्यायिक अधिकारी अनन्या साह की पहल पर बृहस्पतिवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय बघौली में संविधान संवाद विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के उप संजीव कुमार पांडेय एवं सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रज्ञा श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। उन्होंने विधिक प्रावधानों और कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए छात्राओं को जागरूक किया। विज्ञापन

इस दौरान छात्राओं ने संविधान एवं कानून से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका सरल और सहज भाषा में जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या निशा यादव, शिक्षिका सीमा, अंकिता पांडेय, दीपिका मिश्रा, रेशमा यादव आदि मौजूद रही। वे जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व न्यायिक अधिकारी अनन्या साह की पहल पर बृहस्पतिवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय बघौली में संविधान संवाद विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के उप संजीव कुमार पांडेय एवं सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रज्ञा श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। उन्होंने विधिक प्रावधानों और कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए छात्राओं को जागरूक किया।इस दौरान छात्राओं ने संविधान एवं कानून से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका सरल और सहज भाषा में जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या निशा यादव, शिक्षिका सीमा, अंकिता पांडेय, दीपिका मिश्रा, रेशमा यादव आदि मौजूद रही।

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संतकबीरनगर। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने छात्राओं को संविधान की महत्ता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। उन्होेंने छात्राओं से संविधान के प्रति जागरूक रहने तथा अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का आह्वान किया। इसके साथ ही विभिन्न टोल फ्री नंबर तथा गुड टच व बैड टच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की जानकारी होने से छात्राएं सशक्त होंगी।