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मेंहदावल। क्षेत्र के तीन ब्लॉकों में सेतु तथा पुलिया की सौगात मिलने जा रही है। बघौली, मेंहदावल तथा बेलहर कला में यह कार्य होगा। इस पर अनुमानित लागत करीब 5, 479.31 लाख रुपये आएगी। इससे करीब दो लाख की आबादी को सहूलियत मिलेगी। मेंहदावल में चार पुलिया के निर्माण की योजना है।जिले के उत्तरांचल में स्थित विकास खंड बघौली के चौरी से गोरखपुर बॉर्डर को जोड़ने वाले मार्ग के आमी नदी पर पुलिया का निर्माण होगा। इस पर कुल 2,346.80 लाख रुपये अनुमानित खर्च होंगे। जबकि सेतु निगम विभाग द्वारा ही बेलहर कला विकास खंड के राजघाट हसनी मार्ग पर आमी नदी के बुद्धा नाले पर पुलिया पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य पर 1,567.64 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।बेलहर विकास खंड के सरौवा घाट पर प्रस्तावित पुलिया पर 1,341.49 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव मेंहदावल विकासखंड के रक्सा बनकटा मार्ग पर साढ़े सात मीटर लंबा स्पान बॉक्स कवर्ड पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 223.38 लाख रुपये व्यय होगा। इससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा।बघौली विकास खंड में आमी नदी पर बनने वाले पर पुलिया का लाभ जनपद के उत्तरांचल में स्थित सौरहा, बघौली, कोपिया, रमवापुर, बिहारे, लंगडाबर, बढ़या, भंडारे, सिंहोरवा, बभनी समेत लगभग 75 गांव के लोगों को मिलेगा। इस पुलिया के निर्माण से गोरखपुर जाना आसान होगा। जबकि बेलहर ब्लॉक के राजघाट से हंसनी मार्ग पर आमी नदी के बुद्धा नाले पर पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से हो रही थी जो अब पूरी होने जा रही है।इसके निर्माण से बेलहर कला नगर पंचायत तथा क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को लाभ होगा।