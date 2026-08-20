Sant Kabir Nagar News: कंपोजिट विद्यालय से इनवर्टर, खेल सामग्री चोरी

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प्रधानाध्यापक मनीष कुमार शुक्ल ने बेलहर कला थाने में दी तहरीर में जानकारी दी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की सजावट के लिए बच्चों को सुबह करीब 6:30 बजे विद्यालय बुलाया गया था। रास्ते में बच्चों ने विद्यालय के अनुचर सुधाकर द्विवेदी को चैनल गेट और ऑफिस का ताला टूटा होने की जानकारी दी। अनुचर ने मोबाइल से प्रधानाध्यापक को सूचना दी। विज्ञापन

प्रधानाध्यापक सुबह करीब सात बजे विद्यालय पहुंचे तो चैनल गेट और ऑफिस का ताला टूटा मिला। जांच में पता चला कि चोर विद्यालय में रखा इनवर्टर, ईको क्लब, आंगनबाड़ी और खेल का सामान उठा ले गए। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

क प्रधानाध्यापक मनीष कुमार शुक्ल ने बेलहर कला थाने में दी तहरीर में जानकारी दी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की सजावट के लिए बच्चों को सुबह करीब 6:30 बजे विद्यालय बुलाया गया था। रास्ते में बच्चों ने विद्यालय के अनुचर सुधाकर द्विवेदी को चैनल गेट और ऑफिस का ताला टूटा होने की जानकारी दी। अनुचर ने मोबाइल से प्रधानाध्यापक को सूचना दी।प्रधानाध्यापक सुबह करीब सात बजे विद्यालय पहुंचे तो चैनल गेट और ऑफिस का ताला टूटा मिला। जांच में पता चला कि चोर विद्यालय में रखा इनवर्टर, ईको क्लब, आंगनबाड़ी और खेल का सामान उठा ले गए। संवाद

संतकबीरनगर। कंपोजिट विद्यालय कुशहरा से इनवर्टर समेत खेल का सामान चोरी हो गया। इसकी जानकारी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए शनिवार सुबह विद्यालय पहुंचे शिक्षकों और बच्चों को हुई। चोर चैनल गेट का दरवाजा और ऑफिस का ताला तोड़कर इनवर्टर, ईको क्लब, आंगनबाड़ी और खेल सामग्री समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।