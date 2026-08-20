Sant Kabir Nagar News: महिला के जागरूक होने से मजबूत होता है परिवार

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धनघटा। बहू-बेटियों के सशक्तीकरण की नई पहल कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को हैंसर ब्लाॅक सभागार में महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं सुरक्षित बनाने के लिए जागरूक किया गया।19 अगस्त से चार सितंबर तक चलने वाले बहू-बेटियों के सशक्तीकरण कार्यक्रम में ग्राम बालमपुर, बंतवार, बारांव, बारीडीहा, बरपरवा, बसवारीगांव, बेलमा, भैंसही, भैंसाखूट, भरतपुरा की महिलाओं ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई।कार्यक्रम का उद्देश्य केवल महिलाओं को जानकारी देना ही नहीं बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास, जागरूकता, आत्मनिर्भरता एवं बेहतर जीवन जीने की क्षमता को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा महिलाओं को विभिन्न जीवन कौशल एवं बेहतर जीवन शैली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया।महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि एक महिला जब अपने अधिकारों और अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक होती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां उससे मजबूत होती हैं।कार्यक्रम में थाना प्रभारी दिलीप सिंह, अपराध निरीक्षक रामेश्वर यादव, अन्य पुलिस स्टाफ एवं महिला कांस्टेबल उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी बातें सुनीं।ा