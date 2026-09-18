Sant Kabir Nagar News: 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार आज से

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उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रेड-दर्जी के लिए 14 से 19 सितंबर तक तथा हलवाई के लिए सात सितंबर से नौ तक साक्षात्कार निर्धारित किया गया था। साक्षात्कार में शामिल न होने वाले अभ्यार्थियों को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 19 से 24 सितंबर तक साक्षात्कार होना सुनिश्चित किया गया है।प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार नियमानुसार कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र पर सुबह 11:00 बजे से होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी सभी आवश्यक प्रपत्र के साथ कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।