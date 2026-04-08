Sant Kabir Nagar News: आईजी ने छात्राओं को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
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धनघटा। डीआईजी संजीव त्यागी ने धनघटा थाना क्षेत्र स्थित श्रीमती शंकरदेई बालिका इंटर काॅलेज में बुधवार को मिशन शक्ति के द्वितीय चरण अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया। उन्होंने महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए जिले की पुलिस की ओर से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।
उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे खतरों से सतर्क रहने की सलाह दी। कहा कि 18 वर्ष की उम्र में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर स्वयं को मजबूत करें। बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ रहने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी सुशील कुमार सिंह ने सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर-1090, 1098, 112, और 1076 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डीआईजी ने सीओ धनघटा कार्यालय व धनघटा थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ व थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, हवालात गृह, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, आगंतुक कक्ष, मालगृह, थाना परिसर, आवासीय परिसर आदि देखा।
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उन्होंने किसी भी तरह की आपराधिक घटना में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ अभयनाथ मिश्र, प्रभारी निरीक्षक धनघटा दिलीप सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव, एसआई आरडी यादव , भालचंद पाठक, अष्टभुजा पाठक, सिंटू पाठक उर्फ पीयूष, मनोज शुक्ल आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे खतरों से सतर्क रहने की सलाह दी। कहा कि 18 वर्ष की उम्र में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर स्वयं को मजबूत करें। बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ रहने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया।
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कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी सुशील कुमार सिंह ने सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर-1090, 1098, 112, और 1076 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डीआईजी ने सीओ धनघटा कार्यालय व धनघटा थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ व थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, हवालात गृह, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, आगंतुक कक्ष, मालगृह, थाना परिसर, आवासीय परिसर आदि देखा।
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उन्होंने किसी भी तरह की आपराधिक घटना में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ अभयनाथ मिश्र, प्रभारी निरीक्षक धनघटा दिलीप सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव, एसआई आरडी यादव , भालचंद पाठक, अष्टभुजा पाठक, सिंटू पाठक उर्फ पीयूष, मनोज शुक्ल आदि मौजूद रहे।