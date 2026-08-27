Sant Kabir Nagar News: सीनियर वर्ग में एचआर इंटर काॅलेज ने जीता स्वर्ण पदक

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विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार चौरसिया ने प्रतियोगिता का उद्घाटन और खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कुल पांच विद्यालयों ने प्रतिभाग किया।सीनियर बालक वर्ग और सीनियर बालिका वर्ग में एचआर इंटर कॉलेज प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में नेहरू कृषक इंटर कॉलेज को स्वर्ण पदक और एचआर इंटर कॉलेज को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सब जूनियर बालिका वर्ग में यूपीएस कंपोजिट विद्यालय पटखौली एवं कंपोजिट विद्यालय बघौली की टीमों ने संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक प्राप्त किया।इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय, जिला खेल सचिव जोखू प्रसाद, बृजेश कुमार सिंह, मौलेंदु नारायण पांडेय, सुधीर कुमार, दिवाकर उपाध्याय, विजय कुमार, विकास मौर्य, उमेश त्रिपाठी, करीम खान, विवेकानंद यादव, जयप्रकाश, सुनील कुमार, दशरथ वर्मा आदि मौजूद रहे।