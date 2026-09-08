Sant Kabir Nagar News: बेहतर काम करने वालों को मिलेगा सीखो-सिखाओ अवॉर्ड

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बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ''सीखो-सिखाओ अवॉर्ड'' शुरू किया गया है। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर योजना की जानकारी दी है।पुरस्कार के लिए पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें शिक्षक पुरस्कार, विद्यालय पुरस्कार, ग्राम पंचायत पुरस्कार, बीआरसी पुरस्कार और बालिका शिक्षा पुरस्कार शामिल हैं। बालिका शिक्षा पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर एक विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता को तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। शिक्षक पुरस्कार श्रेणी में प्रदेश स्तर पर एक विजेता और एक उपविजेता चुना जाएगा। विजेता को एक लाख और उपविजेता को 50 हजार रुपये मिलेंगे।चार श्रेणियों में विजेता-उपविजेता होंगे चयनितविद्यालय, ग्राम पंचायत और बीआरसी समेत अन्य निर्धारित श्रेणियों में प्रदेश स्तर पर चार विजेताओं और चार उपविजेताओं का चयन किया जाएगा। इन श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को तीन लाख और उपविजेता को एक लाख रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि योजना की जानकारी जिले के शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और बीआरसी तक पहुंचाई जा रही है। सभी बीईओ को पात्र और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आवेदन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक माहौल और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।