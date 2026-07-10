Sant Kabir Nagar News: जमानत दिलाने के नाम पर छह लाख से अधिक की ठगी

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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र में जमानत दिलाने और मुकदमा खत्म कराने के नाम पर रुपये लेने के आरोप में दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम पाल की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की विवेचना पहले से ही महुली पुलिस कर रही है।सीओ अभयनाथ मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2015 में महुली थाने में एक व्यक्ति की तहरीर पर काशी प्रसाद, उसके पुत्र और पत्नी रमावती देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि काशी प्रसाद का पुत्र एक नाबालिग लड़की को भगा ले गया और यौन शोषण किया। इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार होकर जेल गए थे। बाद में रमावती देवी को जमानत मिल गई, जबकि उसके पति और पुत्र को जमानत नहीं मिली।रमावती देवी का आरोप है कि ग्राम सिक्टहा निवासी पुरुषोत्तम पाल ने उसके पति और पुत्र की जमानत कराने तथा मुकदमा समाप्त कराने का भरोसा देकर उससे करीब 6.20 लाख रुपये ले लिए। उसने अपने आरोपों का उल्लेख न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में भी किया है। उनका यह भी दावा है कि लेनदेन से संबंधित वीडियो उसके पास उपलब्ध है।रमावती देवी के अनुसार जब पति और पुत्र की जमानत नहीं हो सकी तो उसने पुरुषोत्तम पाल से अपनी धनराशि वापस मांगी। रुपये वापस न मिलने पर उसने न्यायालय के आदेश के माध्यम से महुली थाने में प्राथमिकी पुरुषोत्तम पाल और उसके पुत्र गौरव पाल के विरुद्ध दर्ज कराई।पुलिस के अनुसार इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रमेश कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी शनिचरा बाबू कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को सूचना मिली कि पुरुषोत्तम पाल की धनघटा क्षेत्र में मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि अभियोग की विवेचना नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी।परिजनों के आरोप बेबुनियाद हैं। न्यायालय के आदेश पर मृतक व उसके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी महुली थाने में दर्ज है। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा।-अभयनाथ मिश्रा, सीओ धनघटा