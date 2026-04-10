Sant Kabir Nagar News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की मिठाई दुकान की जांच, हड़कंप

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सेमरियावां। दुधारा थाना क्षेत्र के बीएमसीटी मार्ग पर स्थित उसरा शहीद चौराहे पर शिकायत पर एक मिठाई दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की।उसरा शहीद गांव के दिलशाद अहमद ने डीएम व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गांव के चौराहे पर एक मिठाई दुकान पर कई दिनों की सड़ी-गली मिठाई को फिर से तैयार कर मिठाई बनाने समेत आदि आरोप लगाते हुए शिकायत की।शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग द्वारा शुक्रवार को दुकान की जांच की। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम के पहुंचने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में विभाग द्वारा दुकान का निरीक्षण करते हुए दुकानदार को हेल्थ सर्टिफिकेट, काउंटर को ढकना व साफ सफाई करने का अधिकारियों ने दिया सख्त निर्देश दिया। टीम ने मिठाई का सैंपल लेकर भी गई।टीम ने कहा कभी औचक निरीक्षण कर हो छापेमारी हो सकती है। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय , खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिश्री लाल एवं सचिदानंद मौजूद रहे। टीम ने जरूरी दस्तावेज के साथ दो सप्ताह के उपस्थित होने का निर्देश दिया है।