Sant Kabir Nagar News: कोहरे ने रोकी राह, 50 मीटर से रही कम दृश्यता

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संतकबीरनगर। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रविवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। स्थिति यह रही कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। इसके चलते वाहनों की रफ्तार थम गई। लोग वाहनों की लाइटें जलाकर चलने को मजबूर हुए।छोटे वाहन बड़े वाहनों के पीछे होकर चले। दस बजे तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रही। इसके साथ ही हवा चलने से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान रहे। दोपहर बाद धूप निकली तो लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रविवार को न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को जहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था, वहीं रविवार को 10 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।सुबह के समय काफी घना कोहरा छाया रहा। सामने 50 मीटर तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चलते हाईवे सहित विभिन्न मार्गों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। लखनऊ से खलीलाबाद का सफर जहां पांच घंटे में पूरा होता रहा है वहीं आठ घंटे लग गए। यात्री धर्मेंद्र कुमार, श्याम बहादुर आदि ने बताया कि रास्ते में कई जगह काफी घना कोहरा होने से सफर में परेशानी उठानी पड़ी। आठ घंटे में सफर पूरा हुआ।दूसरी तरफ सुबह ठंड का भी असर दिखा, जिसके कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि 10 बजे के बाद धूप निकली तो लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। साथ ही बाजारों व कस्बों में रौनक लौटी।