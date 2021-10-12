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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Five injured in collision between two bikes

Sant Kabir Nagar News: दो बाइक की भिड़ंत में पांच घायल

Thu, 22 Oct 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:02 AM IST
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Five injured in collision between two bikes
संवाद न्यूज एजेंसी
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लोहरैया। धनघटा थाना क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर मंगलवार देर रात फेरुनाथ मंदिर के निकट भैंसही मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार पांच लोग घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने सभी घायलों को सिकरीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी।
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सिरसी चौराहा निवासी सूरज पुत्र भूमिनाथ और राहुल पुत्र पप्पू बाइक से सिकरीगंज जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार लोचीपुर निवासी प्रमोद पुत्र रामलखन, रागिनी पुत्री कांग्रेस प्रसाद और प्रमोद की पत्नी सृष्टि दुर्गा पूजा का मेला देखने जा रहे थे। फेरुनाथ मंदिर के पास भैंसही मोड़ पर दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार सभी पांच लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में सूरज के चेहरे पर चोट आई, जबकि राहुल के चेहरे और दोनों हाथों में चोटें लगीं। वहीं, प्रमोद के सिर में गंभीर चोट आई और आंख के पास भी चोट लगी। रागिनी और सृष्टि भी दुर्घटना में घायल हो गईं।
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टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवा दिया गया है। जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार शुरू कर दिया गया है।

इसके साथ ही घयलों के परिजन को भी हादसे में बारे सूति कर दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। प्रार्थना पत्र मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।त
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