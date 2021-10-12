Sant Kabir Nagar News: हादसे में हुई मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी

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बंजरिया निवासी सजनलाल यादव ने पुलिस को जानकारी दिया कि उनकी पत्नी फुलमती 52 वर्ष 23 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे किसी काम से बाजार जा रही थीं। वह एक मैरेज हाल के पास सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान बघौली-पिपरा बोरिंग रोड की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में फुलमती गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया। पति का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने बिना हॉर्न बजाए लापरवाही से वाहन चलाया। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।