Sant Kabir Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी

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पीड़िता की मां का कहना है कि लोकलाज के भय से उस समय थाने पर सूचना नहीं दी। बेटी की तलाश में भटकती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि बेटी को लेकर आरोपी युवक गोरखपुर में रह रहा है। गोरखपुर जाकर बेटी से मिली और उसे घर लाई। घर आकर बेटी ने बताया कि आरोपी उसका यौन शोषण करता था। संवाद

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धनघटा। क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बगल के गांव का रहने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गोरखपुर चला गया और दो महीने तक यौन शोषण किया। किशोरी के माता-पिता तलाश करने के बाद बेटी को लेकर घर आए और थाने पर पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को बंडा बाजार निवासी युवक 18 जुलाई को गोरखपुर ले गया और वहां एक कमरा लेकर रहने लगा।