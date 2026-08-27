Sant Kabir Nagar News: पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंकने के आरोप में पति पर प्राथमिकी

मेंहदावल। थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया मिश्र टोला सोहरवलिया गांव से लापता हुई विवाहिता पुष्पा उर्फ गुड़िया 28 वर्ष की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज की है।मृतका के पिता ने दामाद पर बेटी की हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया टोला दूधनाथ जोत निवासी राजेंद्र यादव ने मेंहदावल पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनकी बेटी पुष्पा उर्फ गुड़िया की शादी सोहरवलिया गांव निवासी रामभजन यादव पुत्र बुद्धिराम यादव के साथ हुई थी। कुछ दिन पहले पुष्पा ससुराल से लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मायका पक्ष की ओर से 18 अगस्त को मेंहदावल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के पिता राजेंद्र यादव की तहरीर के आधार पर पति रामभजन यादव पुत्र बुद्धिराम यादव के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।