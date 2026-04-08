Sant Kabir Nagar News: पुरानी रंजिश में मारपीट, तीन पर प्राथमिकी

विज्ञापन

एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित आजाद अहमद ने बताया कि छह अप्रैल को सुबह लगभग 7:00 बजे के बीच पुराने विवाद की रंजिश में गांव के बहाजुल्लाह, हिदायतुल्लाह व हिमायतुल्लाह रास्ते में उनको गालियां देते हुए मारने के लिए घेर लिया। वहां कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया। उसके बाद वह घर आ रहे थे। पंचायत भवन पर पहुंचते ही वह लोग आकर फिर से विवाद करने लगे और उन्हें पटक दिया। गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। चिल्लाने पर गांव के लोगों ने आकर बीच-बचाव कराया। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी दी।एसओ ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।