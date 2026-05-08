फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Farmers will meet the Chief Engineer of PWD and demand compensation.

Sant Kabir Nagar News: पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता से मिलेंगे किसान, मांगेंगे मुआवजा

Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Farmers will meet the Chief Engineer of PWD and demand compensation.
मेंहदावल। नगर पंचायत में बने बीएमसीटी बाईपास सड़क में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान सोमवार को बस्ती में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मिलकर मुआवजे की मांग करेंगे। वह मुख्य अभियंता को इस संबंध में पत्र भी सौंपेंगे। किसानों का कहना है कि मुआवजे के लिए वह वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं।
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा किसानों के बीच वर्ष 2016-17 में मुआवजा देने को लेकर समझौता भी हुआ, लेकिन आज तक मुआवजे की धनराशि नहीं मिली है। अब मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग से किसान मिलने की तैयारी में हैं।
विज्ञापन

मेंहदावल नगर क्षेत्र से सटे बाईपास का निर्माण कराया गया है। सड़क निर्माण हुए 34 वर्ष बीत गए, लेकिन इस सड़क निर्माण में जिन किसानों की भूमि ली गई है, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। लोक निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन को 3 करोड़ 84 लाख रुपये बाईपास के मुआवजे की धनराशि मिली भी, लेकिन किसानों के बीच मुआवजे की धनराशि वितरित नहीं की गई। किसान लगातार मुआवजे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------------------------
अवनींद्र ने दी आत्मदाह की धमकी
मेंहदावल। बाईपास के निर्माण में जमीन गंवाने वाले किसान व व्यापारी अवनींद्र जायसवाल ने मुआवजे का मामला एक माह में निस्तारित न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के साथ उन्होंने प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा मंडलायुक्त बस्ती मंडल को पत्र भी भेजा है। यदि एक माह में मेंहदावल बाईपास के मुआवजे के मामले का निस्तारण नहीं किया जाता है तो तहसील परिसर में आत्मदाह करेंगे। उन्होंने कहा कि कई किसानों की भूमि बिना किसी नोटिस के अधिग्रहित की गई है। मुआवजे के लिए किसान भटक रहे हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अधिकारी प्रकरण का समाधान नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed