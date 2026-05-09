Sant Kabir Nagar News: बांधों पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करें

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इस दौरान डीएम ने बाढ़ खंड के संबंधित अधिकारियों से तटबंध पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने निरीक्षण के दौरान बाढ़ से सुरक्षा आदि के बिंदु पर स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता की।डीएम ने संभावित बाढ़ की तैयारी एवं सजगता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तटबंधों की सतत निगरानी रखी जाए एवं किसी भी आकस्मिक स्थिति से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण के दौरान बंधों के अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी लेते हुए बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।