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Sant Kabir Nagar News: अभियान चलाकर हटवाया गया अतिक्रमण

Fri, 18 Sep 2026 11:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:00 PM IST
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Encroachments removed through a drive.
संतकबीरनगर। एसपी के निर्देश पर यातायात प्रभारी परमहंस ने शुक्रवार को बरदहिया चौकी के सामने पुरानी सब्जी मंडी रोड व दीघा बाईपास पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया तथा फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले एवं अनियमित तरीके से की गई वाहन पार्किंग, वाहन स्टैंड को हटाया।
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उन्होंने आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए वाहन चलाते समय तीन सवारी बैठाकर न चलने, बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, स्कूल वाहनों में निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने तथा वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से अपील की कि वे अपने परिजन, रिश्तेदारों एवं आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें। संवाद
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