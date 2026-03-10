Sant Kabir Nagar News: रोजगार सेवकों ने सौंपा ज्ञापन, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

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ज्ञापन में बताया गया कि जनपद के मनरेगा कर्मी, जिनमें ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, विभागीय कार्यों में लगातार योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद जुलाई 2025 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली और होली जैसे त्योहार भी बिना वेतन के गुजर गए, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।मनरेगा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार तीन मार्च 2026 से काली पट्टी बांधकर विरोध, छह मार्च से विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन, नौ मार्च को सभी कर्मचारी जनता दर्शन में पहुंचकर अवगत कराएंगे, जबकि 10 से 15 मार्च तक सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे।इसके बाद भी समस्या का समाधान न होने पर 16 मार्च को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान एपीओ अतुल जायसवाल, लेखा सहायक मिहिर प्रसाद गौतम, कंप्यूटर आपरेटर आशीष उपाध्याय, रोजगार सेवक संघ जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडेय, विनोद कुमार, शैलेश आदि मौजूद रहे।